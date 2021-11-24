Yolcu360'tan erken rezervasyon kampanyası

İSTANBUL(AA) - Yolcu360, erken rezervasyonun araç kiralamadaki avantajlarına dikkati çekeceği yeni kampanyası ile efsane indirim fırsatı sunuyor.

Yolcu360'tan yapılan açıklamaya göre, 25-28 Kasım'da gerçekleşecek olan "Efsane Yolcu360 Günleri" kampanyasından yararlanmak isteyen Yolcu360 misafirleri, 31 Aralık 2022 sonuna kadar kullanabilecekleri araçlar için yüzde 70 indirim fırsatından yararlanacak.

Efsane Yolcu360 Günleri kampanyasından yararlanmak için Yolcu360.com web sitesi ve Yolcu360 mobil uygulamasındaki kampanya kodu alanına EFSANEGUNLER kodu yazarak erken rezervasyon yapmak yeterli. 25 Kasım saat 21.00’de başlayacak kampanyadan kiralanan ve rezerve edilen araçlar 2022 yılı sonuna kadar kullanılabilecek.​​​​​​​

Yolcu360, yolculuk ve tatil planlarının içinde araç kiralamanın da yer almasını ve erken rezervasyonun araç kiralamayı da kolaylaştırmasını hedefliyor. Böylece yolculuk planlarının içine araç kiralamada erken rezervasyon fırsatı seçeneği de eklenmiş olacak. Efsane Yolcu360 Günleri’nin bu yaklaşımın ilk adımı olması, erken rezervasyon seçeneğinin zaman içinde çok daha kalıcı bir uygulama haline gelmesi planlanıyor.

- Misafire yönelik avantajlar sektörü büyütüyor

Açıklamaya göre, Yolcu360, yatırımları ve yaklaşımı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi ve bu büyümedeki en önemli faktör şirketin yenilikçi yaklaşımları olarak tanımlanıyor. Efsane Yolcu360 Günleri’nin sektörü büyütecek önemli bir adım olması bekleniyor. 2022 yılı sonuna kadar kullanılabilecek yüzde 70 indirim fırsatının, halihazırdaki misafirler kadar araç sahibi olmayan ve araç sahipliği yerine özellikle en uygun fiyatla, istediği zaman, kendisine en uygun aracı kiralamak isteyen yeni nesil kullanıcıları da kendisine çekmesi planlanıyor.

Efsane Yolcu360 Günleri kapsamında, iş birliği içerisinde olunan İş Bankası, Türkiye Barolar Birliği, Migros, TAV Havalimanı İşletmeleri gibi tüm değerli iş ortaklarına da bu dönemde özel indirim fırsatları sağlanıyor.

