Yolda bulduğu 11 bin 900 lirayı sahibine ulaştırdı

Van'ın İpekyolu ilçesinde İsmail Naci Tuncer adlı vatandaş, yolda bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çavuşbaşı Caddesi'nde yürüyen Tuncer, yerde 11 bin 900 lira buldu.

Tuncer, paranın sahibine ulaştırılması için İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurdu.

Çalışma başlatan ekipler kısa sürede paranın sahibine ulaşarak 11 bin 900 lirasını teslim etti.

Paranın sahibi T.İ, İsmail Naci Tuncer ve İpekyolu zabıta ekiplerine teşekkür etti.



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