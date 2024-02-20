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Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı

İHA İHA
20.02.2024 13:45 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde hafif ticari araç karşıdan karşıya geçen A.E ve B.E isimli kadınlara çarptı. Hastaneye kaldırılan iki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre E.G yönetiminde ki 74 AAG 500 plakalı hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen A.E ve B.E isimli kadınlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle biranda yerde kalan kadınlar için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.E ve B.E isimli kadınlara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan A.E ve B.E isimli kadınların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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