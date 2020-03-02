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  4. Yörükler Derneği’nden anlamlı açıklama

Yörükler Derneği’nden anlamlı açıklama

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Havran Yörük ve Oğuz Boyları Derneği Başkanı Cavit Erden, “Buradan ülkemize ve dünyaya sesleniyoruz.

Yörükler Derneği’nden anlamlı açıklama

Havran Yörük ve Oğuz Boyları Derneği Başkanı Cavit Erden, “Buradan ülkemize ve dünyaya sesleniyoruz. Bin yıl önce yurt edindiğimiz bu topraklar bizim son ve tek ana yurdumuz. Atalarımız nasıl ki bin yıldır bu topraklarda içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı canı pahasına mücadele verdiyse, savaştıysa, bilinsin ki bizler de onların torunları olarak aynı yolda can verir, ama asla baş eğmeyiz” dedi.
Erden, şunları söyledi: “Türkiye olarak sınırımızda tehlike arz eden terör örgütlerine ve destekçilerine karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Barış Harekatı ile başlayıp, İdlip’e bugün Bahar Kalkanı Harekatıyla devam eden operasyonlarda Mehmetçiğimiz sadece ülkemizin güvenliğini değil, öncelikli olarak sınır ötemizde bir terör devleti oluşturmaya çalışan emperyalist güçlere karşı mücadele verirken, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve yurtlarından göçe zorlanan mağdur Suriyelilerin de geri dönüşlerini temin etmek maksadıyla dünyaya insanlık dersi vermektedir. Bu haklı ve meşru operasyonumuzda İdlip’te rejim güçlerinin, başta Rusya olmak üzere işbirlikçilerinin ve yandaşlarının hain saldırısı sonucu askerimizin şehit edilmesi haberi millet olarak hepimizi derinden sarsmış ve aynı zamanda kenetlemiştir. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlere ve onların destekçilerine sesleniyoruz: Biz son kaleyiz. Yıkılmayız. Biz bir ve beraberiz. Bizi bölemezsiniz. Parçalayamazsınız. Gün birlik ve beraberlik günü. Gün kenetlenme günü. Gün devletimize, ordumuza sahip çıkma günü. Gün milli birlik ruhuyla dik ve güçlü durma günüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız. Devletimizin vatan savunması için alacağı her kararın arkasındayız, destekçisiyiz. Dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman askerlerimiz için. Bu vesileyle TBMM’de grubu bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ partinin yaptığı ortak meclis açıklamasını da memnuniyetle karşılıyor, bu açıklamada yer almayan HDP’yi meclisi terk etmeye davet ediyoruz. Havran Yörük ve Oğuz Boyları olarak şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ordumuz daim muzaffer olsun, vatan sağ olsun” şeklinde konuştu.

Yörükler Derneği’nden anlamlı açıklama

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