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Younes Belhanda'dan Sneijder itirafı: Benden daha iyi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.05.2020 19:22 | Son Güncelleme

Sürekli olarak Wesley Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu belirten Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Sneijder'in kendisinden daha iyi olduğunu söyledi.

Galatasaray'da performansı ve saha içi tavırları ile her zaman tartışma konusu olan Younes Belhanda, son olarak yönetimin maaş indirimi isteğine, "Kabul ederim, ancak sözleşmemi uzatırsanız" cevabıyla gündeme gelmişti. Faslı yıldız şimdi de Fransa basınına verdiği demeçle çok konuşulacak gibi duruyor. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen sarı-kırmızılı takımda 10 numaranın kendisine verildiğini dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu da beni gururlandırıyor" dedi.

"TERİM BENİ GÖNDERMEDİ"

Wesley Sneijder'in gönderilmeden önce kadro dışı bırakıldığı dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda, sürekli Hollandalı yıldızla kıyaslanmasının doğru olmadığını belirtti.

"Sneijder benden daha iyi futbolcu" ifadesini kullanan Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini dile getirdi ve "Fatih Terim beni koruyor ve seviyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğümde de bana kızmadı. İstanbul'da mutluyum. Başka kulüplerden teklif aldım ama Terim beni göndermedi" ifadelerini kullandı.

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