SPOR

Younes Belhanda'ya Crystal Palace talip oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in, "İyi bir teklif gelirse satılabilir" dediği Faslı yıldıza İngiliz kulübü Crystal Palace talip oldu. Ama Younes Belhanda ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

Younes Belhanda'ya Crystal Palace talip oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in "İyi bir teklif gelirse satın" raporu verdiği Younes Belhanda'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu.

Ada temsilcisinin Faslı yıldız için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken bu teklif yönetimin de iştahını kabarttı.

Yönetim, Finansal Fair Play nedeniyle bu satışa sıcak bakarken Belhanda'nın ise istekli olmadığı öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle teklifi şimdilik düşünmediği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon takım şampiyon olmasına rağmen bireysel performansı sebebiyle çok eleştirilen Belhanda, Dünya Kupası'nda da varlık gösterememişti.

(Akşam)

DjAnqFXXsAAfEmd

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
Fatih Terim'den Philip Cocu'ya telefon!Fatih Terim'den Philip Cocu'ya telefon!
Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray younes belhanda crystal palace

En Çok Okunan Haberler

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi

Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi

Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi

Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Younes Belhanda'ya Crystal Palace talip oldu!

Younes Belhanda'ya Crystal Palace talip oldu!

Fatih Terim'den Philip Cocu'ya telefon!

Fatih Terim'den Philip Cocu'ya telefon!

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Sakaryaspor Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı!

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Valencia Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor!

Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

Galatasaray, Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gidiyor

Galatasaray, Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.