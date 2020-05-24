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Yozgat, Sivas ve Kırşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

YOZGAT HABERLERİ  | 24.05.2020 16:40 | Son Güncelleme

Yozgat, Sivas ve Kırşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

Yozgat, Sivas ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverler, sokak hayvanlarını unutmadı.

Yozgatlı Oktay Yıldırım, Valilikten aldığı özel izinle, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için mama ve 100 mama kabı aldığını söyledi.

Kısıtlamadan dolayı insanların sokağa çıkamadığını belirten Yıldırım, "Bu nedenle sokak hayvanlarının aç kalacağını düşündüm. Valilikten sokağa çıkmak için izin aldım." dedi.

- Sivas

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bazı bölgelere yem bıraktı.

Ekiplere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile hayvanseverler de katıldı.

Şube Müdürü Okan Gün, gerek hayvanseverlerin gerekse ekiplerin sokak hayvanlarının bu dönemde aç kalmaması için çaba gösterdiğini söyledi.

Gün, salgın sürecinde besleme ve denetim çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

- Kırşehir

Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, kent merkezindeki park ve sokaklara hayvanlar için mama ve çeşitli yiyecekler ile su bıraktı.

Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine, salgının başlamasından itibaren sokak hayvanları için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kervansaray bölgesi başta olmak üzere kedi ve köpeklerin bulunduğu yerlere yiyecek bıraktıklarını anlatan Özkan, kısıtlamanın devam ettiği süreçte sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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