Yozgat ve Sivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi

YOZGAT/SİVAS (AA) - Yozgat ve Sivas'ta, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sorgun Belediyesi tarafından "Madımak Şenliği" düzenlendi.

Sorgun Şakir Efendi Meydanı'ndaki şenlikte konuşan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, haftanın amacının Türk mutfağının dünyaya tanıtılması olduğunu söyledi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de ilçede madımağın çok fazla yetiştiğini belirterek, "Bu yıl ilk olarak düzenlenen şenliği gelecek yıllarda geleneksel hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Ekinci ve Çiftci vatandaşlara madımak yemeği ikram etti.

Şenliğe katılan vatandaşlardan Fatoş Kaplan, yurt dışından geldiğini ifade ederek, "40 yıldır yurt dışında yaşıyoruz. Uzun zaman sonra ilk defa madımak yemeği yedik. Şenliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Songül Ekinci de madımağın yöresel yemeklerinden olduğunu, kendilerinin de madımak toplayıp yemek yaptıklarını kaydetti.

- Sivas

Sivas'ta hafta kapsamında "Çadırdan Saraya Türk Mutfağı" konulu söyleşi düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen söyleşi programına konuşmacı olarak SCÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İbrahim Tuğkan Şeker ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Hastaoğlu ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Yılmaz katıldı.

Söyleşiden önce konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Türkiye genelinde bu yıl ilki gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleriyle ülke genelinde yöresel lezzetler üzerinde farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Söyleşi bölümünde ise konuşmacılar, Orta Asya Türkleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki yemek kültürü hakkında bilgi verdi.

