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Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

26.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta yol yapım inşaatında çalışan iş makinesinden mazot çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Aydıncık ilçesinde D190 kara yolu Kalealtı mevkisinde yol yapım inşaatında çalışan iş makinesine camları kırılarak zarar verildiği ve yakıt deposundan yaklaşık 200 litre mazot çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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