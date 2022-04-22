YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta jandarma, bir vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Yozgat'ta jandarma, bir vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

22.04.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta jandarma, bir vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Yozgat'ta jandarma ekipleri, bir vatandaşın dolandırıcıların banka hesabına 70 bin lira yatırmasını önledi.

Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyünde 33 yaşındaki B.Y'yi telefonla arayarak askeri personel olduğunu söyleyen dolandırıcı, hırsızlık olayını karıştığı ve kimliğinin ellerinde olduğu bahanesiyle B.Y'den, verecekleri banka hesabına 70 bin lira yatırmasını istedi.

Telefon görüşmesinin ardından B.Y'nin evdeki altınları alıp Sorgun ilçesinde kuyumcuya götürdüğünü öğrenen amcası H.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.Y'nin ilçede gidebileceği kuyumcu ve bankaları kontrol etti.

Altınları bozdurduğu kuyumcudan dolandırıcılara ait hesap numarasına internet bankacılığından 70 bin lirayı havale etmek üzere olan B.Y, jandarma ekiplerinin uyarısıyla işlemi durdurdu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandıŞanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı
Erzurum'da silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandıErzurum'da silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:47
Öğle
12:44
İkindi
16:30
Akşam
19:32
Yatsı
20:58
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.