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Yozgat'ta jandarma, çocuklarla kartopu oynadı

02.02.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta jandarma, çocuklarla kartopu oynadı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde jandarma personeli, çocuklarla kardan asker ve jandarma aracı yapıp kartopu oynadı.

Devriye görevindeki jandarma ekipleri, sorumluluk alanındaki Sarayözü Köyü İlkokulu bahçesinde oynayan çocukları görünce onlara eşlik etti.

Çocuklarla kartopu oynayan ekiptekiler, daha sonra kardan asker ve jandarma aracı yaptı.

Jandarmayla neşeli dakikalar geçiren çocuklar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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