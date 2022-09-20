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Yozgat'ta kuyumcu kurye aracından 3 kilogram altın çalan şüpheliler aranıyor

20.09.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta kuyumcu kurye aracından 3 kilogram altın çalan şüpheliler aranıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kuyumcu kurye aracından 3 kilogram altın çaldığı iddia edilen şüpheliler aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Sorgun ilçesinde bir kuyumcuya ait park halindeki kurye aracının camını kıran hırsız ya da hırsızlar 3 kilogram altını alarak kaçtı.

Kuyumcunun ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kuyumcu Yozgat Sorgun hırsızlık

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