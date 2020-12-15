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Yozgat'ta yakalanan FETÖ firarisi hükümlü cezaevine teslim edildi

YOZGAT HABERLERİ  | 15.12.2020 14:47 | Son Güncelleme

Yozgat'ta yakalanan FETÖ firarisi hükümlü cezaevine teslim edildi

Yozgat'ta yakalanan, hakkında "çocuğa cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve FETÖ üyeliğinden arama kararı bulunan firari, cezaevine gönderildi.

Eski polis H.D. (37), emniyetteki ve sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye üye olma suçundan aranması olan firari H.D (37), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin dün düzenlendiği operasyonda Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde yakalanmıştı.

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