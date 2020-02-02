YPG/PKK'nın sözde Amanos yapılanması terörist ifadesinde

LALE KÖKLÜ - Suriye'de 16 yaşındayken katıldığı terör örgütü YPG/PKK'dan ailesi ve emniyet güçlerinin çabasıyla kurtarılan terörist, örgütün sözde Amanos yapılanmasına ilişkin bilgi verdi. YPG/PKK'nın Suriye'deki kamplarında 3 yıl kaldıktan sonra Diyarbakır'da yaşayan yakınlarına telefonla terör örgütünden kurtulmak istediğini belirten, ailesi ve emniyet güçlerinin ikna çabasıyla örgütten kaçan M.Ş.Ç. (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunan M.Ş.Ç, iddianamedeki ifadesinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütünün kendisini bölgede görevlendirdiğini itiraf etti. Harekat öncesi kendilerine "Saldırı olabilir", "Mevzilerimiz var, hazırlıklarımız var, hazırlıklı olun" gibi talimatlar geldiğini belirten M.Ş.Ç, "Üst yönetimden Şahin Cilo isimli örgüt mensubu bize 'Ya Afrin operasyonu başlayacak ya da İran'a karşı biz operasyona başlayacağız. Afrin operasyonu başlamasaydı YPG olarak ABD'lilerin desteğiyle İran'a saldıracaktık.' dedi." beyanında bulundu.

M.Ş.Ç, Zeytin Dalı Harekatı başlayana kadar örgütte "takım komutanı", "savaşçı" ve "tim komutanı" olarak faaliyette bulunduğunu bildirerek, harekat başlamadan bir gün önce Tabka bölgesinden 40 kişiyle destek amaçlı Afrin'e geldiklerini anlattı. Harekat sırasında ayağından yaralanınca Halep üzerinden başka bir bölgeye geçtiğini kaydeden M.Ş.Ç, Afrin'de geri çekildikten sonra Suriye rejimi birliklerince kendilerine "rejim kıyafeti" dağıtıldığını, halen bazı bölgelerde YPG/PKK kıyafetinin yasak olduğunu itiraf etti. - Barış Pınarı Harekatı'nda "siviller öldürülüyor" algısı oluşturma itirafı Terörist M.Ş.Ç, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de bilgi verdiği ifadesinde, şunları kaydetti: "Harekata katılan Türk askerlerine veya Türkiye sınır illerine saldırıları hareketli ağır silah taburları yapıyor. Saldırılar genellikle Afrin, Resulayn, Tel Abyad, Münbiç gibi şehir merkezlerinden gerçekleştiriliyor ki karşılık verilmesi durumunda 'Siviller öldürülüyor' diyerek baskı oluşturulsun. Bu nedenle Türkiye'den bizim tarafımıza atış yapılamıyordu. Örneğin, Türkiye sınır illerinden Şanlıurfa, Kilis, Mardin gibi yerlere Suriye tarafından atılan havanlı, roketli, keskin nişancı tüfekli saldırılar hareketli taburlar tarafından yapılır."