SPOR

Denizli'de transfer devam edecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, hafta sonu oynayacakları Antalyaspor karşılaşması ile ilgili olarak, “Belirli bir oyunları var ve sabırlı oynamasını biliyorlar. Bu nedenle Antalya’da işimiz hiç kolay olmayacak. Ancak bizim de bir oyun anlayışımız var. Maçın zorluk derecesinin bilincindeyiz ve iyi bir neticeyle dönmeye çalışacağız” dedi.

Denizli'de transfer devam edecek

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Ligin ikinci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Horoz'da, Galatasaray maçında alınan galibiyetten dolayı morallerin hayli yerinde olduğu gözlendi. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklarını tecrübeli teknik adam İldiz öncülüğünde sürdü.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan İldiz, Antalya’da işlerinin kolay olmadığını bunu bildikleri içinde çok dikkatli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. İldiz, “Antalyaspor maçına konsantre olmuş durumdayız. Antalyaspor geçen yıl hakikaten beklenilenin üzerinde derece yaptı. Futbol kamuoyuna baktığınız zaman ‘Antalyaspor sıkıntılı günler yaşar’ deniliyordu ama hiç öyle olmadı. Hocası ile birlikte müthiş çıkış yakaladılar neredeyse Avrupa’yı yakalıyorlardı. Bu sezona da yine kazanarak başladılar. Belirli bir oyunları var ve sabırlı oynamasını biliyorlar. Bu nedenle Antalya’da işimiz hiç kolay olmayacak. Ancak bizimde bir oyun anlayışımız var ve bunu geliştirerek devam etmek durumundayız. Üzerine katarak gitmek zorundayız. Hafta sonuna kadar çok ciddi çalışmamamız lazım. Ayaklarımızın yere çok sağlam basmamız lazım, çok zorlu iki deplasman oynayacağız arka arkaya Antalyaspor ve Göztepe karşılaşmaları. Maçın zorluk derecesinin bilincindeyiz ve iyi bir neticeyle dönmeye çalışacağız” diye konuştu.

"2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Transfer dönemi sonuna kadar iki oyunca daha almak istediklerini belirten İldiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Transfer konusunda izim veremem ama komitemiz bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor. 2 oyuncu takviyesi daha yapacağız transfer dönemi sonuna kadar. Yapmamızda gerekiyor. Planladığımız şekilde gidiyor.”

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
Japonya'dan Süper Lig'e transfer oldu!Japonya'dan Süper Lig'e transfer oldu!
Denizli, Milic'in peşindeDenizli, Milic'in peşinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor yücel ildiz

En Çok Okunan Haberler

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

G.Saray'a transferde Slimani müjdesi! Falcao...

G.Saray'a transferde Slimani müjdesi! Falcao...

G.Saraylı yıldıza sürpriz talip! İtalyan devi...

G.Saraylı yıldıza sürpriz talip! İtalyan devi...

Japonya'dan Süper Lig'e transfer oldu!

Japonya'dan Süper Lig'e transfer oldu!

Selçuk Şahin'den sürpriz transfer

Selçuk Şahin'den sürpriz transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Beşiktaş, Kocaeli'yi gole boğdu

Beşiktaş, Kocaeli'yi gole boğdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de transfer devam edecek

Denizli'de transfer devam edecek

Japonya'dan Süper Lig'e transfer oldu!

Japonya'dan Süper Lig'e transfer oldu!

Denizlispor, Antonio Milic'e talip oldu

Denizli, Milic'in peşinde

Melih Şendil'in Vedat Muriç sözleri Galatasaraylıları çıldırttı

F.Bahçe maçında G.Saraylıları çıldırtan sözler

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Böylesi görülmedi! İlk yarıda 3 penaltı...

Böylesi görülmedi! İlk yarıda 3 penaltı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.