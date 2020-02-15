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Yukatel Denizlispor'da Modou Barrow kampı terk etti

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 15.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor'da Modou Barrow, kampı terkedip takımdan ayrıldı.

Yukatel Denizlispor'da Modou Barrow kampı terk etti

Yukatel Denizlispor'da Modou Barrow, kampı terkedip takımdan ayrıldı.

Ayrıntılar geliyor...

(beIN Sports)

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Denizlispor Modou Barrow kamp terk etti

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