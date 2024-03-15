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Yüksek kesimlerde mart karı

İHA İHA
15.03.2024 10:15
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri karlı havanın etkisi altına girdi.

Yüksek kesimlerde mart karı

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Beldesi yağan karla beyaza büründü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yüksek rakımlı geçit noktalarda geceden itibaren yağış kara dönüşürken yollarda ulaşımda aksamamalar yaşanmaması için karla mücadele ekipleri aralıklı çalışma sürdürüyor.

Meteorolojiden sürücüler için sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden uyarıda bulunuldu.

“ÇIĞ UYARISI”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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