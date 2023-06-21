Yüksekliği hesap edemeyen tır sürücüsü alt geçitte sıkıştı

Köprü altına çıkışan tır, saatler süren çalışmanın ardından başka bir araç tarafından geri çekilerek kurtarıldı.

Yanlışlıkla Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’ne giren Yener Cimşit’in kullandığı 41 AJC 154 plaka, 41 AJD 527 dorse plakalı tır, çevre yoluna çıkmak için girdiği çevreyolu köprüsü alt geçidinde sıkıştı. 3,90 metre yüksekliğindeki alt geçide giren ve kupası geçen tırın, 4,20 metre yüksekliğinde olduğu belirlenen dorsesi köprü altına sıkıştı.

Tır sürücüsü, bir süre kendi gayretiyle sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışsa da tırın dorsesinin devrilme tehlikesi nedeniyle vazgeçti.

Tır sürücüsünün yardımına yükü getirdiği firma yetişti. Firmaya ait kamyonların tırı geri geri çekmeleriyle tır bulunduğu yerden çıkarken, zarar gören dorsede bulunan mallar firmaya ait kamyonlara aktarıldı.

