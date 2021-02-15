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Yüksekova’da şehir merkezine inen kurt vatandaşları tedirgin ediyor

15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Yüksekova’da şehir merkezine inen kurt vatandaşları tedirgin ediyor

Hakkari’nin Yüksekova şehir merkezine inen aç kurt kameralara yakalanırken, vatandaşlar tedirginlik yaşamaya başladı.Yüksekova ilçesinde 3 gündür sokaklarda gezen aç kurt paniğe neden oldu.

Hakkari’nin Yüksekova şehir merkezine inen aç kurt kameralara yakalanırken, vatandaşlar tedirginlik yaşamaya başladı.
Yüksekova ilçesinde 3 gündür sokaklarda gezen aç kurt paniğe neden oldu. Yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen ve geçtiğimiz gün Güngör Mahallesi’nde görülen kurt için belediye ekipleri harekete geçmiş, ancak iğne vurulan hayvan kaçmayı başarmıştı. Cumhuriyet Mahallesi’nde de bu sabah kurt kameralara yakalandı. Mahallede bir evin bahçesinde gezen kurt, daha sonra koşarak uzaklaştı. İlçe merkezinde son günlerde görülen kurt vatandaşları paniğe sürükledi. Vatandaşlar, kurdun kimseye zarar vermeden yakalanıp doğal yaşam ortamına bırakılmasını istiyor.
Belediye yetkilileri, kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi. Yetkililer, kurt saldırısına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında da bulundu.

Yüksekova’da şehir merkezine inen kurt vatandaşları tedirgin ediyor

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