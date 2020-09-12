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  4. Yüksekova’nın bu caddelerinde sigara içmek maksadıyla maske indirmek artık yasak

Yüksekova’nın bu caddelerinde sigara içmek maksadıyla maske indirmek artık yasak

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vefat ve vakaların artması nedeniyle bir takım tedbirler uygulamaya geçti.Yüksekova ilçesinde Vefat ve vakaların artmasından dolayı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar itibariyle, Cengiz Topel ve İpekyolu caddesi üzerinde sigara içmek maksadıyla maske çıkartmak yasaklandı.İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararlar şöyle, “İlçemiz Cengiz Topel ve İpekyolu caddesi üzerinde toplum sağlığını tehlikeye sokacak korona virüs ile mücadele tedbirlerini geçersiz kılacak, sigara içmek maksadıyla maskenin çıkarılması yada indirilmesi gibi bu tür uygulamaların yasaklanmasına.

Yüksekova’nın bu caddelerinde sigara içmek maksadıyla maske indirmek artık yasak

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vefat ve vakaların artması nedeniyle bir takım tedbirler uygulamaya geçti.
Yüksekova ilçesinde Vefat ve vakaların artmasından dolayı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar itibariyle, Cengiz Topel ve İpekyolu caddesi üzerinde sigara içmek maksadıyla maske çıkartmak yasaklandı.
İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararlar şöyle, “İlçemiz Cengiz Topel ve İpekyolu caddesi üzerinde toplum sağlığını tehlikeye sokacak korona virüs ile mücadele tedbirlerini geçersiz kılacak, sigara içmek maksadıyla maskenin çıkarılması yada indirilmesi gibi bu tür uygulamaların yasaklanmasına. Korona virüs testi pozitif çıkıp karantinaya alınan kişilerin, karantinayı ihlal ettiklerinin tespiti halinde, yurtlara yerleştirilerek yurtta kaldığı sürece yapılan tüm harcamaların kendisinden tahsiline. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir’ ’İfadelerine yer verildi.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı başkanlığında yapılan toplantıya Yüksekova Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akif Arslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cumali Kaya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Serbest Eczacı Gazi Akdoğan yer aldı.

Yüksekova’nın bu caddelerinde sigara içmek maksadıyla maske indirmek artık yasak

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Erdem Eczanesi
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