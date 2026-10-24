Yüksel Sarıçiçek, Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapıldı. Türkiye’yi 82 kiloda temsil eden milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang’ı 7-5, çeyrek finalde ise Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghimofrad’ı 10-2 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azerbaycanlı Akzhol Makhmudov ile karşılaşan Sarıçiçek, rakibini 6-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yüksel, yarın altın madalya maçında son dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşı karşıya gelecek.

"İNŞALLAH DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK ÜLKEME DÖNERİM"

Büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk kez mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, yarı final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Finale yükselene kadar zorlu müsabakalar yaptığını belirten milli güreşçi, "Yarı finalde olimpiyat ikincisini yendim. İnşallah dünya şampiyonu olarak ülkeme dönerim. Ona inanıyorum. Özellikle Taha Akgül başkanımızın bize inancı çok büyük. Onun beklentisini boşa çıkarmadığım için de ayrı mutluyum. Türk halkımızdan yarınki final ve güreşecek ağabeylerim için bol bol dua istiyoruz. İnşallah kemeri alıp ülkemize döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Sarıçiçek, "Erzurum kampında 3 bin 200 rakıma tırmanıyorduk. Onun verdiği avantaj da var, gerçekten nabzımızı iyi yönetebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan 55 kiloda Ömer Halis Recep, 60 kiloda Enes Başar ve 77 kiloda Ahmet Yılmaz ise organizasyona veda etti.

Dünya Güreş Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü sona erecek.