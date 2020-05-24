YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yunak’ta 65 yaş üstü kişiler izinde bayramlaştı

Yunak’ta 65 yaş üstü kişiler izinde bayramlaştı

KONYA HABERLERİ  | 24.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde, Ramazan Bayramının birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramlaştı, güzel havanın tadını çıkardı.Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar verilen izinle sokağa çıkabildi.

Yunak’ta 65 yaş üstü kişiler izinde bayramlaştı

Konya’nın Yunak ilçesinde, Ramazan Bayramının birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramlaştı, güzel havanın tadını çıkardı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar verilen izinle sokağa çıkabildi. Bayramın birinci günü saat 14.00 -20.00 arası sokağa çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Yunak çarşı meydanındaki park kenarında, sosyal mesafeye uygun bir şekilde bir araya gelerek bayramlaştı ve güzel havanın tadını çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

Konya Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:45
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Konya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Sefa Eczanesi
Karatay
Bosna Hersek Eczanesi
Selcuklu
Diriliş Eczanesi
Selcuklu
Gül Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
İlknur Eczanesi
Selcuklu
Zeynep Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kulu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

Ata çarpan tır devrildi: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.