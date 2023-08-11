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Yunan unsurları motorunu söktükleri lastik bottaki göçmenleri ölüme terk etti

11.08.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 62 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunan unsurları motorunu söktükleri lastik bottaki göçmenleri ölüme terk etti

Lastik botun motorunun sökülerek göçmenlerin ölüme terk edildiği belirlendi.

Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-8’ ve KB-20’ tarafından bot içindeki 62 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motorunun söküldüğü ve bu nedenle denizin ortasında mahsur kaldığı görüldü.

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