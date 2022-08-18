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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı

18.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, sahte kimlikle Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan dava dosyaları istinafta bulunan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Şüpheliler G.A. ve E.Ö üzerlerinde sahte kimlik ve 2 bin avro nakit para ile Ezine'nin Tavaklı iskelesinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Çanakkale jandarma operasyon

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