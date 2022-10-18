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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

18.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B, N.B. ve H.B.A yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı sınır

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