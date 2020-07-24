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Yunus Emre türbesi ziyaretçilerini bekliyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.07.2020 12:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli tasavvuf ehli ve halk şairlerinden Yunus Emre’nin Eskişehir’deki türbesini ziyaret ederlerin sayısı, Korona virüs etkisi ile bu yıl ciddi oranda azalırken bölgedeki bakımsızlık ve kirlilik dikkati çekiyorAnadolu’da yaşayan, ancak şiirlerindeki evrensel mesajlarıyla dünyanın birçok ülkesinde tanınan ve sevilen Yunus Emre’nin Mihalıççık ilçesinin ismi ile anılan Yunus Emre mahallesinde türbesi bulunuyor.

Türkiye’nin önemli tasavvuf ehli ve halk şairlerinden Yunus Emre’nin Eskişehir’deki türbesini ziyaret ederlerin sayısı, Korona virüs etkisi ile bu yıl ciddi oranda azalırken bölgedeki bakımsızlık ve kirlilik dikkati çekiyor
Anadolu’da yaşayan, ancak şiirlerindeki evrensel mesajlarıyla dünyanın birçok ülkesinde tanınan ve sevilen Yunus Emre’nin Mihalıççık ilçesinin ismi ile anılan Yunus Emre mahallesinde türbesi bulunuyor. Yunan işgalinde tahrip edilen mezar, 1949 yılında demiryoluna yakın olması nedeniyle ikinci bir bölgeye, 1970 yılında ise da şimdiki yerine taşınarak bir anıt mezara defnedildi ve çevresine külliye ve sergi salonu yapıldı. Yunus Emre mahallesindeki kabir ve çevresi, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, özellikle Covid 19 dönemindeki kısıtlamalardan da nasibini aldı ve ziyaretçi sayısı yok denilecek duruma geldi. Özellikle Hıdırellez döneminde hınca hınç dolan türbe ve çevresi bugünlerde büyük bir sessizliğe büründü.
Eski yoğunluğuna kavuşması umulan türbe çevresinde bulunan ve ziyaretçilerin yöresel lezzetleri tadabilecekleri Yörük çadırı da faaliyetlerine ara vermiş durumda. Meydanda bulunan, kalabalıkları güneş ve yağmurdan koruyan tentelerin birinin koptuğu da dikkati çekiyor.
Öte yandan türbe ve çevresinde etraftaki dağılmış çöpler görenlerin tepkisini çekiyor. Mahalleli bu durumu, ziyaretçilerin Yunus Emre’nin anısına yaptıkmarı saygısızlık olarak nitelendiriyor ve bir süredir devam eden bu durumun düzeltilmesini bekliyor.

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