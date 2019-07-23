Yunus Mallı'dan Max Kruse'ye övgü

Yunus Mallı, Wolfsburg'un Fenerbahçe ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadele sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren milli futbolcu, "Genel olarak iki taraf için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Doğal olarak iki tarafta da yorgunluk var. İki takım da şu an yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor. İnşallah iki takım da güzel bir sezon geçirir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon önemli transferler yaptığının altını çizen Yunus Mallı, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe şimdiye kadar güzel transferler yaptı. Tebrik etmek gerek. Özellikle Max Kruse. Son yıllarda Bundesliga'da takip ettiğimiz bir oyuncu. Oynadığı takımlarda iyi işler yaptı. Bu sezon da Max Kruse'nin Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geçen sezondan da daha iyi bir sıralama elde edeceğine inanıyorum."

Kruse'nin önemli yeteneklere sahip bir oyuncu olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu. Tecrübesi de var. Son yıllarda oynadığı takımlarda Mönchengladbach, Wolfsburg, Werder Bremen olsun, her yerde iyi işler yaptı. Fenerbahçe'ye de katkıda bulunacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.