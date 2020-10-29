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Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda drama eğitimi başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 29.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Yunusemre Kent Tiyatrosu, drama eğitimi ile yeni sezona başlıyor.

Yunusemre Kent Tiyatrosu’nda drama eğitimi başlıyor

Yunusemre Kent Tiyatrosu, drama eğitimi ile yeni sezona başlıyor. 8-10, 11-13, 14-17 yaş gruplarına yönelik düzenlenecek kurs için kayıtlar 13 Kasım Cuma günü sona erecek.
Yunusemre Belediyesi bünyesinde kurulan Yunusemre Kent Tiyatrosu, ücretsiz olarak drama eğitimi verecek. Yunusemre Belediyesi bahçesi içerisinde yer alan eski nikah salonunda gerçekleştirilecek kursta tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle tüm tedbirler alındı. 8-10, 11-13, 14-17 yaş gruplarına yönelik verilecek kursa 13 Kasım Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek. Kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyen vatandaşlar Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelebileceği gibi 444 62 09 nolu telefon numarasını arayarak bilgi sahibi olabilecek.

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