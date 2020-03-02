Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi başlıyor

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 milyon TL destek almaya hak kazanan ve Pelitalan Mahallesine kurulacak olan Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi Projesinde çalışmalar başlıyor.

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER)’nın Kütahya’da gerçekleştirilen 2020 Yılı Destek Programları Açılış Toplantısında 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında imza altına alınan 10 projeden biri olan Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yunusemre Belediye Başkanvekili Gürkan Koyuncu tarafından imza altına alındı.

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 milyon TL destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Pelitalan’a içerisinde Antep fıstığı işleme tesisi, soğuk hava deposu, bal dolum tesisi, pekmez üretim tesisi, elektrikli un değirmeni, kantar, satış alanı eğitim ve danışmanlık birimi yer alan ‘Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi’ kurulacak. Proje hayata geçtiğinde bölgedeki daha önceden desteklenen üreticiler daha çok para kazanacak. Üreticiler için ortak bir çalışma alanı oluşturulacak. Tarım ile uğraşan nüfus yoğunluğunun fazla olması, hammadde temini ve erişim kolaylığı, belediyeye ait arazinin olması dolayısıyla ekstra arazi maliyeti oluşturmaması nedeniyle tesisin Pelitalan Mahallesinde kurulmasında kararlaştırıldı.

