YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemreli sporcular bayramlarını kutladı

Yunusemreli sporcular bayramlarını kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 19.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları çektikleri videolarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün evlerinden çıkamayan sporcuları yaptıkları çeşitli faaliyetler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını kutladı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları çektikleri videolarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün evlerinden çıkamayan sporcuları yaptıkları çeşitli faaliyetler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını kutladı. Gençlik Haftası kapsamında balkonlarında egzersiz etkinliklerine devam eden sporcular, evlerini Türk bayraklarıyla donatırken; İstiklal Marşını coşku ile okudu. Sporcular, evlerinden çıkamasalar da 19 Mayıs için çektikleri videolarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Manisa Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:25
Yatsı
22:00

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.