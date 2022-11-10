YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yurda kaçak sokulan mısır yılanı ve tropikal papağan korumaya alındı

Yurda kaçak sokulan mısır yılanı ve tropikal papağan korumaya alındı

10.11.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurda kaçak sokulan mısır yılanı ve tropikal papağan korumaya alındı

Bursa'da, hayvan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan mısır yılanı ve tropikal papağan ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan hayvanları sattığı belirlenen zanlıya yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, C.K'nin evinde yapılan aramada bir mısır yılanı ve tropikal papağan bulundu. Hayvanlar, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

C.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarampole yuvarlanan araç cayır cayır yandı, sürücü ölümden döndüŞarampole yuvarlanan araç cayır cayır yandı, sürücü ölümden döndü
Üniversitede ’Cadılar Bayramı’ partisinde kavgaÜniversitede ’Cadılar Bayramı’ partisinde kavga
Sivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi öldüSivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Bursa Papağan kaçakçı

Bursa Namaz Vakitleri 11 Kasım Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:53
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:19
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.