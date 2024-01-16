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Yüreğir Belediyesi Tüyap Kitap Fuarı’nda Yerini Aldı

16.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Yüreğir Belediyesi, her yıl on binlerce kitapseveri ağırlayan ve bu yıl 16.’sı düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’ndaki yerini aldı.

Kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Çukurova 16. Kitap fuarı bu yıl 13 - 21 Ocak tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Yüreğir Belediyesi de 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı Adana ve çevre şehirlerden okuyucularla buluşturacak olan fuardaki yerini aldı.

Çay ve kahve ikramlarıyla misafirlerini ağırlayan Yüreğir Belediyesi, bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan fuarda ziyaretçilerine usta hattatlar eşliğinde hat sanatını deneyimleme fırsatı da sunuyor.

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