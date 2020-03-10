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Yüreğir’de yol hamlesi başladı

ADANA HABERLERİ  | 10.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ekipler bir taraftan sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaparken, bir yanda da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler bir taraftan sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaparken, bir yanda da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor. 2 asfalt kaplama, 2 stabilize, 3 yama ve 1 parke onarım olmak üzere günlük 8 ekip Yüreğir’in yollarını yeniliyor. Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları yapan ekipler imarda yol olarak gözüken ancak kapalı olan yeni yolları da hizmete açıyor. Yakın zamanda Havutlu, Güveloğlu, Cine, Yerdelen, Irmakbaşı, Akdeniz, Yenidoğan, İncirlik Cumhuriyet, Güzelevler mahallelerinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.
Gümüşyazı Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her alanda olduğu gibi yol çalışmalarımızda da büyük mesafe kat ettik. Yaklaşık 1 yılda yama ve kaplama dahil 50 bin ton sıcak asfalt, 10 bin ton stabilize yol çalışması yaptık. Gümüşyazı Mahallemizde sokaklarımızın tamamını asfaltladık. Biliyorsunuz ana cadde, bulvar ve kırsal mahalle bağlantı yolları Büyükşehir belediyesi yetki ve görev alanında. Biz ilçe belediyesi olarak belirli bir program dahilinde sorumluluk alanımız olan sokaklarımızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesai kavramı tanımaksızın, gece gündüz demeden, hafta sonları da dahil olmak üzere çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve çalışmalarımız esnasında sabır ve anlayış gösteren halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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