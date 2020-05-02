Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde riayet ediliyor

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta da sessizlik hakim oldu, meydanlar, caddeler ve sahil kenarları sokak hayvanlarına kaldı. İstisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermeyen ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Bolu, Düzce ve Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanlar da maske kullandı.

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise büyük çoğunluğunun maske ve eldiven taktığı görüldü.

Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluğun az olduğu gözlendi.

Hafta sonu market alışverişleri için dışarıya çıkan az sayıda kişi kısa sürede evlerine geri döndü. Kentte daha önce yoğun olan Demircioğlu ve Çarşı caddelerinde yoğunluk gözlenmezken Kordon Boyu'nda da sessizlik yaşandı.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu da adeta sessizliğe büründü. Seyir halindeki araçların büyük kısmını tır ve kamyonlar oluşturdu.

- Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Edirne'de hafta sonu ve güneşli bir hava olmasına rağmen cadde ve sokaklar, alınan tedbirler sayesinde boş kaldı. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ise zaman zaman yoğunluk yaşandı. Ekipler bu caddenin girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Hafta sonu olması nedeniyle kentteki Özgürlük ve Demokrasi Meydanında sessizlik hakim. Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde ise az sayıda insan olduğu gözlendi.

Kırklareli Belediyesi ile polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Zabıta ve polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

- Uşak, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim

Uşak'ta da İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde sakinlik gözlemlendi. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor.