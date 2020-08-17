YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yurtdışı Seyahatinde Zorunlu Olan PCR Testi İçin Özel Hastaneler Devrede

Yurtdışı Seyahatinde Zorunlu Olan PCR Testi İçin Özel Hastaneler Devrede

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye’den yurtdışına seyahat etmek isteyenler için zorunlu olan PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi) ve 2 özel hastanede daha yapılmaya başlandı.İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın COVİD-19 ile ilgili bilgileri paylaştığı “https://covid19bilgi.saglik.gov.tr” sayfasında yayınlanan listeye göre yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımız, Covit-19 PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi), Özel System Hastanesi ve Özel Melikgazi Hastanesi’nde 250 TL karşılığında yaptırabilecekler." uyarısında bulunuldu.

Türkiye’den yurtdışına seyahat etmek isteyenler için zorunlu olan PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi) ve 2 özel hastanede daha yapılmaya başlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın COVİD-19 ile ilgili bilgileri paylaştığı “https://covid19bilgi.saglik.gov.tr” sayfasında yayınlanan listeye göre yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımız, Covit-19 PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi), Özel System Hastanesi ve Özel Melikgazi Hastanesi’nde 250 TL karşılığında yaptırabilecekler." uyarısında bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:47
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:37
Yatsı
21:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.