Yurtdışı Seyahatinde Zorunlu Olan PCR Testi İçin Özel Hastaneler Devrede

Türkiye’den yurtdışına seyahat etmek isteyenler için zorunlu olan PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi) ve 2 özel hastanede daha yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın COVİD-19 ile ilgili bilgileri paylaştığı “https://covid19bilgi.saglik.gov.tr” sayfasında yayınlanan listeye göre yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımız, Covit-19 PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi), Özel System Hastanesi ve Özel Melikgazi Hastanesi’nde 250 TL karşılığında yaptırabilecekler." uyarısında bulunuldu.

