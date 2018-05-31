Yusuf Güney programına konuk olduğu Seda Sayan'ı ağır sözlerle eleştirdi

"GEREKSİZ PROGRAMINIZA KONUK GELDİM" "Herkes kendine bu hayatta zerre lafım yok moral konserlerinden donduğum günden itibaren kafamın etini yiyip programınıza gelmem için 3 hafta dil döktüğünüzde ben naçizane yaptığım işin basında yeri yoktur. Kardeşlerime moral oldum geldim burada kapanmıştır reklam etmeye gerek yoktur dediğimde asla Yusuf bey sadece size özel bir program olacak asla magazin saçma sapan haber olmayacak. Tek konuk siz olacaksınız dediğinizde sırf moral konserlerinde çektiğim videoları paylaşınca kardeşlerimizin aileleri izlesin diye o gereksiz programınıza konuk olarak geldim"

İŞTE YUSUF GÜNEY'İN O PAYLAŞIMI "Şimdi bu yazacaklarımı iyi okuyun Seda Sayan ve televizyonculuktan programcılıktan anlamayan akılsız ekibi. Ben dünyanın en samimi duygularıyla canımı tehlikeye atıp kelle koltukta 8 günde 16 konser verirken asker kardeşlerime sizler yapmacık sahte dünyalarınızda kim kimle nerde yakalanmış kimle basılmış kim kimi aldatmış yok hapse girmiş yok mağdurmuş yok 30 bine çantalar 100 bine pırlantalar kafasında gününüzü gün ettiniz"

"BANA TEK KELİME ETTİRMEDİNİZ"

Sayıyorum iyi okuyun birinci ayıbınız içerde kuliste 1 saat sizin saçmalıklarınızın bitmesini bekledim magazin haberlerinizde konuşup tartıştığınız ikinci ayıbınız sözüm ona asla gelen konuğunuza lafım değildir ikinci konuğu getirttiniz ona da bir şey demedim sustum sabrettim 3'üncü ayıbınız gelen konuğunuzu yani yanımdaki beyefendiyi 1 saatlik bulunduğum programda 45 dakikasında ona yer verdiniz bana tek kelime ettirmediniz.

"ŞARKIMIN YARISINDA ALAY EDER GİBİ REKLAMA GİRDİNİZ"

Oradaki bulunan halkımız ve asker kardeşlerimle yaşadığım anıları mutluluğu anlatmaya , yine birey demedim sustum kalk şarkı oku dediniz onca şehitlerimiz varken ki hassas bir durum söylemim bize yakışmaz dememe rağmen birey olmaz show söyle dediniz yine kırmadım kalktım söyledim. Şarkımın yarısında alay eder gibi reklama girdiniz bana ve sanatıma dinleyicilerime en büyük ayıbı ettiniz buna da sustum bir şey demedim benim için zaten bittiniz.

"SİZİN GİBİ İNSANLARA YAZIKLAR OLSUN"

Sahte dünyanızda yapmacık yalan dünyanızda yerimin olmadığını anlayıp yürüyüp gittim ama artık yeter bu kadar terbiyesizliğe susmam bu nasıl bir aptalca harekettir söyler misiniz tek kelimeyle yazıklar olsun sizin gibi insanlara yazıklar olsun.

