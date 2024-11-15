Yusuf Güney yine ilginç açıklamalar yaptı! Uzaylılarla tanıştığını söyledi: "Başım farklı bir tehlikeye girer"

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, bu defa Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalındaki Pembe Yalanlar programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Yusuf Güney, uzaylılarla tanıştığını ve geleceği gördüğünü açıkladı.

"UZAYLILARLA KONUŞMAYA ÇALIŞTIM AMA..."

Yusuf Güney, 'yalan makinası' olduğu iddia edilen bir cihaza bağlandı. Güney'in yanıtları ise cihaz tarafından doğru olarak algılandı. Güney, Işıtmak'ın "Uzaylılarla tanıştın mı?" sorusuna "Evet gördüm. Konuşmaya çalıştım ama cevap alamadım gittiler." yanıtını verdi.

"BAŞIM FARKLI BİR TEHLİKEYE GİRER"

Gelecekte olacak çok büyük kitlesel olayları gördüğünü savunan Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim şimdi çok akıllıyım.



Güney, "Ruhlar seni neden koruyorlar?" sorusuna ise "Esas amacıma gitmek için herhalde bilmiyorum" cevabını verdi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır