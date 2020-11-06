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Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu Yusuf Yazıcı oldu.

Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde hat-tricklerine devam ediyor. Milli futbolcumuz, San Siro'da Milan'a attığı 3 golle adını futbol tarihine yazdırdı. Bu performanstan sonra Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu. Lille forması ile Milan'a 3 gol atan Yusuf haftanın en iyisi seçildi.

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