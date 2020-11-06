Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde hat-tricklerine devam ediyor. Milli futbolcumuz, San Siro'da Milan'a attığı 3 golle adını futbol tarihine yazdırdı. Bu performanstan sonra Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu. Lille forması ile Milan'a 3 gol atan Yusuf haftanın en iyisi seçildi.
Galatasaray'da Falcao şoku
Yusuf Yazıcı zirveye çıktı
Aziz Yıldırım şike davasında beraat etti
TFF’den Sivasspor’a kutlama
Avcı göreve başlıyor
Fatih Terim'den Salih Uçan isteği
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza'ya müjde!
F.Bahçe-Konyaspor maçının yeni hakemi açıklandı
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
Morata ve Dybala iş birliği
Robben'in başı sakatlıklardan kurtulmuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum