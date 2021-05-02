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Yusuf Yazıcı’dan Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a tebrik mesajı

02.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor’un Eskişehirspor’u 5-1 yendiği maçta son golü kaydeden Çağatay Yılmaz, mutluluğunu Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın klasikleşmiş sevinci ile yaşadı. Yusuf da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, genç oyuncuya, "Yolun açık olsun kardeşim" dedi.

Yusuf Yazıcı’dan Bursasporlu Çağatay Yılmaz’a tebrik mesajı

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Eskişehirspor’u 5-1 mağlup eden Bursaspor’da genç oyuncu Çağatay Yılmaz dikkat çeken bir gol sevincine imza attı.

Takımının beşinci golünü kaydeden 21 yaşındaki isim, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın gol sevincinin aynısını yaptı. Yusuf Yazıcı da bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Çağatay’ın fotoğrafını paylaşarak, altına “Yolun açık olsun kardeşim” notunu düştü.

Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın bu paylaşımı Bursaspor camiası tarafından da beğeni ile karşılandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Eskişehirspor
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