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Yusuf Yazıcı, kariyerinin en büyük imzasını atıyor! Üstelik bonservis bedeli ödenmeden...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2024 14:10
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Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'den Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Yusuf Yazıcı için İtalyan devi Milan araya girdi ve milli oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

Yusuf Yazıcı, kariyerinin en büyük imzasını atıyor! Üstelik bonservis bedeli ödenmeden...
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Bu sezon Lille formasıyla 41 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 12 gol ve 3 asistlik katkıyla göz doldurdu. Fransız kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen milli oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ

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Ülkemizden Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Yusuf Yazıcı, siyah-beyazlılarla flört halindeydi. Sezon sonunda transferin netleşeceği bilinirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

MİLAN DEVREYE GİRDİ

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Beşiktaş ile görüşme halinde olan Yusuf Yazıcı için İtalyan devi Milan devreye girdi. Beşiktaş'ın önerdiği ücretin yaklaşık 2 katını veren Milan, Yusuf Yazıcı'nın aklını çeldi. İtalyan devine yeşil ışık yakan Yusuf'un imzası kısa süre içinde resmen açıklanacak.

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