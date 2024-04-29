Yusuf Yazıcı, kariyerinin en büyük imzasını atıyor! Üstelik bonservis bedeli ödenmeden...

Bu sezon Lille formasıyla 41 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 12 gol ve 3 asistlik katkıyla göz doldurdu. Fransız kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen milli oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Ülkemizden Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Yusuf Yazıcı, siyah-beyazlılarla flört halindeydi. Sezon sonunda transferin netleşeceği bilinirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş ile görüşme halinde olan Yusuf Yazıcı için İtalyan devi Milan devreye girdi. Beşiktaş'ın önerdiği ücretin yaklaşık 2 katını veren Milan, Yusuf Yazıcı'nın aklını çeldi. İtalyan devine yeşil ışık yakan Yusuf'un imzası kısa süre içinde resmen açıklanacak.