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  4. Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku

FRANSA HABERLERİ  | 01.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evine hırsız girdi.

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku

Fransa Ligi'nin 18'inci haftasında Lille'in deplasmanda Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu maçta çapraz bağları kopan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, yılbaşı gecesi hırsızlık şoku yaşadı. Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma'da bulunan genç yıldız, kötü haberi İtalya'da aldı. 22 yaşındaki futbolcunun değerli eşyalarının ve arabasının çalındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
fransa ligi Yusuf Yazıcı lille monaco

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