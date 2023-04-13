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'Yüz Akımız 100 Kadın' kitabı için ilham veren kadınlar buluştu

13.04.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam mücadeleleri ve başarılarıyla birer kahramanlık öyküsü olan 100 girişimci kadının hikayeleri “Yüz Akımız 100 Kadın” kitabında okuyucusuna ışık tutuyor. Alanında başarılarıyla adından söz ettiren ve başarının sırrını çözen, ilham veren kadınların hikayelerinin anlatıldığı kitabın lansmanı önceki gün Baltalimanı Portaxe Shine’da gerçekleşti.

'Yüz Akımız 100 Kadın' kitabı için ilham veren kadınlar buluştu

Ayla Erdim’in proje sahipliğini yaptığı “Yüz Akımız 100 Kadın”’ın sanat yönetmenliğini Banu Noyan yaptı. Zeliha Sunal ve Fazilet Patır’ın proje danışmanı olduğu kitap, yol gösterecek yaşam öyküleriyle pek çok insana ilham olacak.

"Yüz Akımız 100 Kadın"ın sanat yönetmeni Banu Noya "Bu kitapla gençlerimize korkmayın, haydi hayallerinizi gerçekleştirin ve güçlü olun mesajını verdik. Eserde de yüz ayrı dünyayı ve onların kahramanlık hikayalerini bir araraya getirerek okuyucularla buluşturduk" dedi.

Kitabın proje sahibi Ayla Erdim de duygularını "Ülkemizin her yerinden başarılarını ispat etmiş ve rol model olmuş kadınlarımızın hikayelerini genç kadınlarımıza sen de yapabilirsin cesaretini vermek üzere yola çıktık. Ümitsiz olan gençlerimize de ilham kaynağı olabilmek için 100 kadınımızın hikâyesini bu kitapta topladık" sözleriyle ifade etti.

Fazilet Patır-Banu Noyan-Ayşe Kulin-Ayla Erdim-Zeliha Sunal (1)

ÖZEL GÜNE ÖZEL ŞARKI

Etkinlikte İstanbul Devlet Orkestrası Sanatçısı ve Seslendirme Oyuncusu Özlem Abacı, bu özel güne ithafen Cumhuriyet'in 100. yılında Türk kadınına yazdığı 'Kadın' şarkısını ilham veren kadınlar için seslendirdi.

Genel (1)
Toplumun her alanında çalışmalarını sürdüren başarılı kadınların bir araya geldiği kitaptaki her bir kadının öyküsünde başarısının tesadüf olmadığı anlatılıyor. Özellikle gençlere yol gösterecek olan yaşam öyküleri ve başarı modelleriyle ülkemizin yüz akı kadınlarından yola çıkan bu eser aynı zamanda tarihi belge niteliğinde.

Zeliha Sunal-Ömür Gedik-Banu Noyan-Ayşe Kulin-Ayla Erdim-Fazile Patır

Kitabın satışından elde edilen gelir Yaşam Boyu Paylaşım Derneği ve Tomurcuk Özel Çocuklar Kooperatifi’ne bağışlanacak.

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