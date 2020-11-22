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Yüz yüze eğitim faaliyetine devam edecek kuruşlar denetlenecek

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.11.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kırşehir Valiliği bünyesinde hizmet veren il hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince yüz yüze eğitim faaliyetine devam edecek kuruluşların denetleneceği duyuruldu.Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan kurulca alınan kararda, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından koronavirüsün oluşturduğu etkinin en aza indirilmesi amacıyla tedbir kararlarının uygulamaya geçirildiği belirtildi.Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devam edeceğinin belirtildiği kreşler ile ilgili karar ve uygulanacak denetim açıklaması ise şöyle;"Kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocukların çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşamaması için Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı değerlendirme sonuçlarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim bünyesindeki kreşlerde, gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetinin devamının sağlanmasına, eğitim faaliyetine müsade edilen kreş ve bakım evlerinin kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarının teminini sağlamak için ise Valilik ve bağlı oldukları birimlerce etkin şekilde denetlenmesi sağlanacak" diye belirtildi.

Yüz yüze eğitim faaliyetine devam edecek kuruşlar denetlenecek

Kırşehir Valiliği bünyesinde hizmet veren il hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince yüz yüze eğitim faaliyetine devam edecek kuruluşların denetleneceği duyuruldu.
Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan kurulca alınan kararda, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından koronavirüsün oluşturduğu etkinin en aza indirilmesi amacıyla tedbir kararlarının uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devam edeceğinin belirtildiği kreşler ile ilgili karar ve uygulanacak denetim açıklaması ise şöyle;
"Kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocukların çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşamaması için Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı değerlendirme sonuçlarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim bünyesindeki kreşlerde, gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetinin devamının sağlanmasına, eğitim faaliyetine müsade edilen kreş ve bakım evlerinin kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarının teminini sağlamak için ise Valilik ve bağlı oldukları birimlerce etkin şekilde denetlenmesi sağlanacak" diye belirtildi.

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