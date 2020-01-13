Yüzdeki sivilcelere dikkat

Güzellik Danışmanı Çiğdem Akın Uğurlu, sivilce izlerinin ergenlik çağında en sık görülen cilt hastalıklarının başında geldiğini söyledi.

Güzellik Danışmanı Çiğdem Akın Uğurlu, “İyileşme sürecinde eğer dikkat edilmezse ciltte izler oluşabilmekte olup özellikle yüz bölgesinde gözlenmektedir. Akne izi olarak da bilinen bu izler leke şeklinde olabileceği gibi scar denilen pürüzlü şekilde olabilmektedir. Özellikle cilt yüzeyinden kabarık yada çökük izler son derece önemli sonuçlar oluşturmaktadır. Genelde pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen bireyler için sivilcelerin cilt de oluşturduğu çukurluklar ve izler hem özgüven kaybına sebep olmakta hem de psikolojik olarak etkilemektedir. Merkezimizde sivilce izi, yara izi ve leke tedavileri gibi sorunlarda en geç 2 yada 3 seansta yüzde 80 oranında gayet başarılı sonuç alınacak tedavi yöntemleri mevcuttur” açıklamalarında bulundu.

