YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Zabıta ekipleri Göletteki ördekleri besledi

Zabıta ekipleri Göletteki ördekleri besledi

08.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafelerin sadece paket servis yapabilmesi, vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar yiyecek sıkıntısı yaşıyor.Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ula Göleti mesire alanında bulunan sevimli can dostların yanındaydı.

Covid-19 salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafelerin sadece paket servis yapabilmesi, vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar yiyecek sıkıntısı yaşıyor.
Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ula Göleti mesire alanında bulunan sevimli can dostların yanındaydı. 56 saatlik sokağa çıkma yasağında Ula Göleti mesire alanında bulunan ördek ve köpekler Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince beslendi. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekiplerince göletin birçok noktasına sevimli can dostları için mama ve su bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Sürpriz doğum günü kutlamasıSürpriz doğum günü kutlaması
1/

Muğla Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
07:56
Öğle
13:26
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Aktar Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Muğla’da zincirleme kaza

Muğla’da zincirleme kaza

Beçin Kalesi ve ören yeri için hazırlanan destek protokolü imzalandı

Beçin Kalesi ve ören yeri için hazırlanan destek protokolü imzalandı

Dilencilere göz açtırmadılar

Dilencilere göz açtırmadılar

Bir yandan temizlik yaptılar diğer yandan sokak hayvanlarını beslediler

Bir yandan temizlik yaptılar diğer yandan sokak hayvanlarını beslediler

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri ve trafik kurallarına uymayan 95 kişiye ceza kesildi

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri ve trafik kurallarına uymayan 95 kişiye ceza kesildi

Servis şoförlerine destek

Servis şoförlerine destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.