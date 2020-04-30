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Zabıta ekiplerinden denetim ve bilgilendirme

KARABÜK HABERLERİ  | 30.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla denetim ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor.Zabıta ekipleri ekmek fırınlarına giderek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla denetim ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor.
Zabıta ekipleri ekmek fırınlarına giderek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Maske ve eldiven kullanılması, hijyen, genel sağlık kuralları ile temizlik kurallarına uyulması hususlarında uyarılarda bulundu. Ayrıca eldivenle müşteriye ekmek veren satıcının aynı eldivenle para almaması ve eldivenini değiştirmesi konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Fırınlar içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine de dikkat çekilerek, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda gerekli bilgilendirme yapıldı.
Belediye Başkanı Zeki Çaylı , “ Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alış veriş yapmaları için her an görev başındalar ve titiz bir şekilde çalışıyorlar. Denetimler artarak ilçemizde devam edecek. Gerek fırınlar gerekse diğer işletmeler her açıdan denetlenerek vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılaması sağlanacak. “dedi.

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