YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

BAYBURT HABERLERİ  | 27.02.2020 08:35 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.Bayburt’ta zabıta ekipleri güvenli yolculuk kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda denetim uygulaması yaptı.

Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.
Bayburt’ta zabıta ekipleri güvenli yolculuk kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda denetim uygulaması yaptı. Dolmuşların tek tek durdurularak kontrol edildiği denetimde dolmuşların temizliği, ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konulara dikkat edildi.
Gerekli şartlara uymayan dolmuşların sahiplerine uyarılarda bulunularak eksikliklerin düzeltilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Şırnak Valisi Pehlivan'dan "Nuh'un Gemisi Cudi'de filminin setine ziyaret

Şırnak Valisi Pehlivan'dan "Nuh'un Gemisi Cudi'de filminin setine ziyaret

Bayburt Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:37
İkindi
15:42
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

Bayburt Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Turkuaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bilgiç’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti

Başkan Pekmezci, Dalan’a plaketini takdim etti

Başkan Pekmezci, Dalan’a plaketini takdim etti

Bayburt’ta kar sebebiyle okul tatili bir gün uzatıldı

Bayburt’ta kar sebebiyle okul tatili bir gün uzatıldı

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

Bayburt’ta kestane satıcılarının yüzü gülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.