YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Zabıtadan gıda satışına sıkı takip

Zabıtadan gıda satışına sıkı takip

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.04.2020 10:57 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede iç mekânda müşteri kabul etmeyerek sadece paket servis veya gel-al tekniğiyle çalışan işletmelerde de denetimlerini sürdürüyor.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren gıda satış işletmelerini aralıksız denetliyor.

Zabıtadan gıda satışına sıkı takip

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede iç mekânda müşteri kabul etmeyerek sadece paket servis veya gel-al tekniğiyle çalışan işletmelerde de denetimlerini sürdürüyor.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren gıda satış işletmelerini aralıksız denetliyor. Ülke genelinde baş gösteren korona virüs salgınına karşı Gebze’de başlatılan mücadele kapsamında teyakkuza geçen ekipler, vatandaşların sağlığını korumak ve belirlenen kriterlere uygun şartlarda hijyenik gıdalar tüketmelerini sağlamak amacıyla, ilçedeki market, manav ve benzeri işletmelerin yanı sıra paket servis veya gel-al tekniğiyle satış yapan işletmeleri de denetliyor. Ekipler, belirlenen kurallara uymayan işletmeleri hakkında yasal işlem uyguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Bursa’da 20 yaş altı gençlerin zabıtadan kaçış anı kameraya böyle yansıdı

Bursa’da 20 yaş altı gençlerin zabıtadan kaçış anı kameraya böyle yansıdı

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:22
Öğle
13:07
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Oya Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Kandira
Elif Eczanesi
Izmit
Duru Eczanesi
Darica
Beyza Eczanesi
Golcuk
Derbent Eczanesi
Kartepe
Gültaç Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.