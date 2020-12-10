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Zabıtadan gururlandıran davranış

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.12.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Giray Bayrak, bir ATM’de bulduğu bin 300 TL’yi ilgili bankaya teslim etti.

Zabıtadan gururlandıran davranış

Bağcılar Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Giray Bayrak, bir ATM’de bulduğu bin 300 TL’yi ilgili bankaya teslim etti. Banka görevlileri paranın sahibini bulup kendisine teslim etmek için harekete geçti.
Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan Giray Bayrak, bir bankanın ATM para haznesinde bir miktar para olduğunu fark etti. Bayrak, hemen duruma müdahale ederek paranın sahibinin bulunması için bankanın müşteri hizmetlerini bilgilendirdi. Görüşmelerin ardından 26 adet 50 TL’lik banknotlardan oluşan bin 300 TL, tutanakla bankaya teslim edildi. Banka yetkilileri, duyarlılığından dolayı zabıta memuru Bayrak’a teşekkürlerini iletti.
Vatandaşlar takdir etti
Banka görevlileri, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. ATM’deki işlem trafiğine bakılarak müşteriye ulaşılıp paranın teslim edileceği belirtildi. Ayrıca zabıtanın bu örnek davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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