YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Zabıtadan hurdacılara denetim

Zabıtadan hurdacılara denetim

KİLİS HABERLERİ  | 29.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kilis’te, çevre kirliğine yol açan kötü koku oluşturan hurdacılara yönelik olarak denetim yapıldı.Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezinde geri dönüşüm işi ile uğraşan kamuya ait alanlara atık malzemelerini yan görüntü kirliliği kötü koku oluşturan hurdacılara yönelik denetim yapıldı.

Zabıtadan hurdacılara denetim

Kilis’te, çevre kirliğine yol açan kötü koku oluşturan hurdacılara yönelik olarak denetim yapıldı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezinde geri dönüşüm işi ile uğraşan kamuya ait alanlara atık malzemelerini yan görüntü kirliliği kötü koku oluşturan hurdacılara yönelik denetim yapıldı. Görüntü ile çevre kirliliğine yol açan hurdacılara cezai eşlem yapıldı. Açık alanlara konulan hurdaların kaldırılması istendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine denetimleri attırarak sürdürüyor.
Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri izinsiz beton dökümü yapan inşaat yetkilisine ve ilgili beton firmasına idari işlem uygulandığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Kilis Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:18
Öğle
12:27
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Kilis Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Kılıç Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.